Niesamowity wyczyn Salaha. Został pierwszym w historii, który tego dokonał

Liverpool podchodził do meczu z Tottenhamem po dwóch meczach bez zwycięstwa w Premier League. Gospodarze byli wyraźnie głodni wygranej, bo już w 16 minucie bramkę zdobył Mohamed Salah. Kolejne trafienia dołożyli Andrew Robertson, Cody Gakpo oraz Harvey Elliot. Kiedy "The Reds" prowadzili już 4:0, mogło się wydawać, że Tottenham stracił już wszelkie nadzieje. Stało się jednak inaczej. Liverpoolczycy pozwolili gościom na gole Richarlisona i Hueng-Min Sona, ale to było na tyle.

