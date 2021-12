Trzeba mieć ogromny hart ducha, aby nie podłamać się po tym, co spotkało Everton Liverpool w meczu z Arsenalem. Najpierw sędzia nie uznał im jednego gola, gdyż powtórka VAR wskazała pokazała niedużego spalonego Brazylijczyka Richarlisona. 1-0 zniknęło z telebimów w Liverpoolu, a w jego miejsce pojawiło się 0-1, bowiem w odpowiedzi bramkę strzelili londyńczycy. Arsenal prowadził po trafieniu Norwega Martina Odegaarda. Mało tego, był to dobijający gol do szatni w doliczonym czasie pierwszej połowy.



Premier League Manchester – Arsenal. Ogromne kontrowersje. Dlaczego uznano gola?

Co na to Everton? Próbował dalej. Richarlison trafił do siatki ponownie trzynaście minut po wznowieniu gry i raz jeszcze sędzia bramki nie uznał. Tym razem spalony był o czubek buta i trzeba było się dobrze przyjrzeć, aby go zauważyć.



W końcu jednak udało się brazylijskiemu piłkarzowi zdobyć wyrównującą bramkę, tym razem uznaną. Everton jednak na tym nie poprzestał. Gdy mieliśmy na zegarze trzecią minutę doliczoną do czasu gry, Demerai Grey strzelił pięknego gola na 2-1. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do londyńskiej bramki, a Nigeryjczyk Alex Iwobi miał jeszcze okazję podwyższyć na 3-1.



Everton wygrał zatem spotkanie, w którym spadło na niego tak wiele ciosów. Ostatecznie dwa uznane zadał jednak on.





Everton Liverpool - Arsenal Londyn 2-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Odegaard (45+2.), 1-1 Richarlison (58.), 2-1 Gray (90+3.)