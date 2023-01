Niedziela niespodzianek w Anglii. Kolejny z gigantów bez zwycięstwa

Bezradna Chelsea w drugiej połowie. Remis na City Ground

W drugiej połowie obraz gry całkowicie się wywrócił i to podopieczni Steve'a Coopera nie dopuszczali do głosu piłkarzy Grahama Pottera. Na bramkę uderzali wspomniany Johnson, Taiwo Awoniyi, a Morgan Gibbs-White cudownym uderzeniem z linii pola karnego trafił w poprzeczkę i linię bramkową. Trener gości widział, co się dzieje i wprowadził na boisko Mateo Kovacica za Denisa Zakarię, by spróbować przejąć kontrolę nad środkiem pola.