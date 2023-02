Niedoszły trener polskiej kadry przejmie słynny klub? Ma sporą konkurencję

Raczej więc nikogo na Wyspach nie zdziwiło, że przy takich rezultatach w końcu "poleciała głowa" Jessego Marscha, który "Pawie" prowadził od ubiegłego roku. Został on tymczasowo zastąpiony przez menedżera drużyny U-21 Michaela Skubalę, ale jednocześnie ruszyły oczywiście poszukiwania jego permanentnego następcy.

Steven Gerrard w Leeds United? Dla Anglika to może nie być takie proste...

Jak informuje "Football Insider", przeprowadzką do Leeds ma być mocno zainteresowany przede wszystkim Steven Gerrard, który nie tak dawno były wymieniany jako jeden z kandydatów do przejęcia reprezentacji Polski. Po tym, jak stanowisko to zajął ostatecznie Fernando Santos, Anglik musiał przenieść swoje zainteresowanie na inne kierunki.