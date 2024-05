Niebywała historia, wielki sukces stał się faktem. Aż trudno uwierzyć

Ipswich Town świętuje awans do Premier League

Po wygranej stadion mógł utonąć w euforii wywołanej awansem do Premier League. Dla ekipy Ipswich Town to drugi awans z rzędu. Podopieczni trenera Kierana McKenna jeszcze rok temu występowali na trzecim poziomie rozgrywkowym - w League One. Teraz po 22 latach przerwy wracają do angielskiej elity.