Niebezpieczny incydent po golu Liverpoolu. Klopp wpadł w furię!

Po zdobyciu gola na 7:0 cała drużyna pobiegła, aby świętować razem z jego zdobywcą - Roberto Firmino . W tym momencie przy linii bocznej doszło do niebezpiecznego incydentu.

Jeden z kibiców gospodarzy przeskoczył przez barierki i pobiegł cieszyć się razem z drużyną. Gdy dobiegał do piłkarzy, poślizgnął się i wpadł w nogi Andy'ego Robertsona. Szkocki obrońca "The Reds" po tej sytuacji leżał na murawie i trzymał się za nogę. To mogło skończyć się dla niego niebezpieczną kontuzją.