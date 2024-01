Nie pomógł genialny występ bramkarza. Lider w drodze po mistrzostwo?

Martin Dubravka , rezerwowy zwykle bramkarz Newcastle United rozegrał na Anfield życiowy mecz, obronił aż 11 (!) bardzo groźnych strzałów, w tym rzut karny, ale i tak przepuścił piłkę cztery razy do siatki, a Liverpool pokonał jego "Sroki" 4-2. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie, a "The Reds" umocnili się na pozycji lidera tabeli .

Wreszcie w 18. minucie do siatki trafił Luis Diaz , ale na spalonym wcześniej był Darwin. Chwilę później Diaz został sfaulowany przez Svena Botmana , ale Dubravka nie dał się pokonać Mo Salahowi z rzutu karnego. Zupełnie niespodziewanie w 37. minucie do siatki trafił Dan Burn po drugiej zaledwie składnej akcji "Srok", chwilę wcześniej na minimalnym spalonym był Alexander Isak . Zaraz z bardzo ostrego kąta w słupek trafił Trent Alexander-Arnold , Liverpool miał aż 18 strzałów na bramkę gości w pierwszej połowie, wiele bardzo groźnych, w tym rzut karny.

1-0 w 49. minucie, a Darwin Nunez zaliczył swoją już 10. asystę w sezonie. Wydawało się, że "Sroki" są już na linach, ale Anthony Gordon (setny mecz w Premier League) idealnie podał prostopadle do Isaka, Szwed wyrównał na 1-1, a to przecież Liverpool powinien w tym momencie prowadzić wysoko. To był sygnał do tego, aby "The Reds" rozpoczęli szturm totalny, a pod bramką Dubravki działy się sceny iście dantejskie. Gdy piłka nawet mijała już słowackiego bramkarza, w sukurs szli obrońcy, którzy wybijali piłkę z opuszczonej bramki.