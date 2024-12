Wszyscy w klubie życzą Michaiłowi szybkiego powrotu do zdrowia i pragną wyrazić szczerą wdzięczność całej rodzinie piłkarskiej za ogromne wsparcie, a także złożyć serdeczne podziękowania służbom ratunkowym i ratownikom, którzy zajęli się Michaiłem bezpośrednio po incydencie, a także zespołowi medycznemu, który nadal pomaga mu w powrocie do zdrowia. Klub będzie przekazywał dalsze informacje, gdy będzie to stosowne

Świadek wypadku: Michaił Antonio był przytomny, ale oszołomiony

Jak zrelacjonował w rozmowie z "The Sun" rzekomy świadek zdarzenia, 34-letni Samuel Woods, Antonio był przytomny, ale oszołomiony. Miał pytać "gdzie jestem?", "co się dzieje?" i "co to za auto?". Teraz zawodnika londyńczyków czeka dłuższy, jeśli nie całkowity rozbrat z zawodowym sportem.