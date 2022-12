Nie ma Ronaldo, "problemy dyscyplinarne" w MU trwają. Trener mówi wprost

Czerwone Diabły w ostatni dzień roku udały się do Wolverhampton, by spróbować zakończyć trudny dla siebie rok w dobrych nastrojach. Jednak już przed spotkaniem doszło do małego zgrzytu, bo gdy pojawiły się oficjalne składy, to nazwisko Marcusa Rashforda widniało na ławce rezerwowych, chociaż Anglik do tej pory był raczej pewniakiem do gry w podstawowej jedenastce. Przed meczem swoją decyzję argumentował sam trener MU, Erik ten Hag.