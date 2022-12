Szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów" przyznał, że Sancho wrócił już do klubu, ale wciąż nie może trenować z pierwszym zespołem. "To jeszcze nie jest odpowiedni moment, aby włączyć go do kadry, ale robi postępy. Zobaczymy, kiedy będzie gotowy do gry. Na razie wrócił do Manchesteru i trenuje indywidualnie" - powiedział ten Hag.