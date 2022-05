Nie chciał grać finału Pucharu Anglii. Odchodzi do Barcelony

Dla Chelsea to był traumatyczny sezon. Na szczęście ma już nowych właścicieli. Ze względu na sankcje związane z napaścią Rosji na Ukrainę, rosyjski oligarcha Roman Abramowicz został zmuszony do sprzedaży klubu. Jest szansa na powrót normalności.

Christensen, Ruediger, Azpilicueta. Chelsea traci całą defensywę

Zespół Thomasa Tuchela zakończy obecne rozgrywki bez trofeum. Przegrał z Liverpoolem dwa finały: Pucharu Ligi Angielskiej i Pucharu Anglii. Oba w identycznych okolicznościach, po bezbramkowych remisach i seriach jedenastek. W Premier League Chelsea jest trzecia, ale wciąż musi walczyć o awans do Ligi Mistrzów.

Reklama

Latem klub straci kilku kluczowych graczy. Stoper Antonio Ruediger odejdzie do Realu Madryt. Niemiec zagrał ostatni mecz w sobotę w finale Pucharu Anglii z Liverpoolem. Co innego Andreas Christensen, który z kolei wybiera się do Barcelony. "The Telegraph" podał, że Duńczyk powiedział Tuchelowi, iż jest niedysponowany. Po meczu trener Chelsea przyznał: "tracimy go".

Do Barcelony ma odejść także kapitan Chelsea Cesar Azpilicueta. Klub z Katalonii zabiega także o Marcosa Alonso. To by znaczyło, że Tuchelowi całkowicie rozpadnie się defensywa, z którą przed rokiem wygrywał Ligę Mistrzów. W wygranym 1-0 finale z Manchesterem City Azpilicueta i Ruediger grali w podstawowym składzie, a Christensen wszedł z ławki.

Ruediger mógł zostać na Stamford Bridge. Ale zagra w Realu

Ruediger pożegnał Chelsea ze smutkiem. Marzył o wzniesieniu Pucharu Anglii po ostatnim meczu w klubie ze Stamford Bridge. Grał w nim pięć lat. - Była opcja, żebym został. Sankcje nałożone na klub nie miały tu nic do rzeczy - powiedział. - Ale decyzję muszą podjąć obie strony, a nie jedna - dodał nieco enigmatycznie. Powiedział, że pięć lat w Londynie to był dla niego wspaniały czas dojrzewania do światowego poziomu.

Rudiger i Christensen odchodzą z Chelsea za darmo. Rok temu, także bez kwoty transferowej, Real zatrudnił Davida Alabę z Bayernu Monachium. Barcelona, choć tonie w długach, pozyskała już dwóch graczy na nowy sezon: Christensena i pomocnika Francka Kessie z Milanu. Hitem na Camp Nou ma być jednak zatrudnienie Roberta Lewandowskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cagliari Calcio - Inter Mediolan 1-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Zobacz też:

Ci piłkarze będą mogli latem zmienić klub za darmo

Odejście Abramowicza oznacza rewolucję w składzie Chelsea? Tuchel komentuje