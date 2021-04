W meczu 32. kolejki Premier League West Ham United przegrał na wyjeździe z Newcastle United 2-3. Słabo spisał się w tym spotkaniu Łukasz Fabiański, który przeprosił kibiców za swój występ.

Pierwsza połowa miała fatalny przebieg dla ekipy West Hamu. W 36. minucie gola samobójczego zdobył Issa Diop, który nie porozumiał się z Fabiańskim, chwilę później Craig Dawson wleciał z boiska po obejrzeniu drugiej czerwonej kartki, a przyjezdnych dobił jeszcze swoją bramką Joelinton.



Brazylijczyk nie cieszyłby się jednak z gola, gdyby nie fatalny błąd Fabiańskiego. Polak wyszedł do piłki dośrodkowanej z rzutu rożnego i wypuścił ją z rąk, a jego rywal skorzystał z podarowanego "prezentu".

West Ham przegrywa, Fabiański przeprasza za występ

Po zmianie stron West Ham zdołał odrobić straty. Najpierw do bramki - tym razem właściwej - piłkę skierował Diop, a do wyrównania doprowadził Jesse Lingard, wykorzystując rzut karny.



O zwycięstwie Newcastle przesądził gol Josepha Willocka z 82. minuty.



- Bardzo przepraszam za mój występ. Drużyna pracowała bardzo ciężko, by wywalczyć dobry rezultat. Wciąż walczymy - napisał po meczu Fabiański w mediach społecznościowych.



Porażka skomplikowała sytuację West Hamu w walce o prawo gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie drużyna Fabiańskiego ma 55 punktów i plasuje się na czwartej pozycji, ostatniej dającej awans do tych prestiżowych rozgrywek. Zarówno jednak piąta Chelsea (54 pkt), jak i szósty Liverpool (52 pkt) nie rozegrały jeszcze swoich meczów w 32. kolejce.

Newcastle zajmuje 15. miejsce i dzięki sobotniemu zwycięstwu ma dziewięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

