West Ham United zremisował z Newcastle 2-2, a całe spotkanie rozegrał Łukasz Fabiański. Polski bramkarz starał się jak mógł, jednak nie miał szans na skuteczne interwencje przy dwóch golach zawodników gospodarzy.

Spotkanie zaczęło się o wiele lepiej dla piłkarzy West Hamu. Już w 4. minucie Jarrod Bowen popędził prawą stroną boiska i zagrał wzdłuż linii brakowej. Na futbolówkę nabiegł Michail Antonio i dopełnił formalności.

Kilka chwil później dobrą interwencją popisał się Łukasz Fabiański. Polski bramkarz obronił uderzenie po ziemi Dwighta Gayle’a. Piłkarze Newcastle atakowali i w 17. minucie udało im się doprowadzić do wyrównania.

Emil Krafth dośrodkował piłkę w pole karne z bocznej strefy boiska. Tam najlepiej odnalazł się Miguel Almiron i wślizgiem umieścił ją w siatce.

Na kolejne trafienia musieliśmy poczekać do drugiej części gry. W 65. minucie Tomas Soucek skorzystał z zamieszania w polu karnym po rzucie rożnym i mocnym strzałem wbił futbolówkę do bramki.

2020-07-05 15:15 | Stadion: St. James' Park | Arbiter: C. Pawson 2 2 Newcastle United West Ham United Fabiański Cresswell Diop Fredericks Ogbonna Antonio Fornals Lanzini Rice Souček Bowen Dúbravka Fernandez Krafth Lascelles Manquillo Almirón Rejala Hayden Saint-Maximin Shelvey Gayle Joelinton SKŁADY Newcastle United West Ham United Martin Dúbravka Łukasz Fabiański Federico Fernandez Aaron Cresswell Emil Krafth Issa Diop Jamaal Lascelles Ryan Fredericks Javier Manquillo Gaitán Angelo Obinze Ogbonna 17′ 17′ Miguel Ángel Almirón Rejala 4′ 4′ Michail Antonio 43′ 43′ Isaac Hayden 75′ 75′ Pablo Fornals Malla 69′ 69′ Allan Saint-Maximin 57′ 57′ Manuel Lanzini 67′ 67′ Jonjo Shelvey Declan Rice 37′ 37′ 70′ 70′ Dwight Gayle 65′ 65′ Tomáš Souček 81′ 81′ Joelinton Cassio Apolinário de Lira Jarrod Bowen REZERWOWI Karl Darlow Darren Randolph Danny Rose Fabián Cornelio Balbuena González Fabian Schaer Arthur Masuaku DeAndre Yedlin Benjamin Johnson 43′ 43′ Nabil Bentaleb 57′ 57′ Mark Noble 69′ 69′ Valentino Lazaro Jack Wilshere Matthew Longstaff Albian Ajeti 70′ 70′ Matt Ritchie Alexandre Nascimento Costa Silva 81′ 81′ Andy Carroll 75′ 75′ Andrij Jarmołenko

Gospodarze odpowiedzieli już po chwili. Newcastle rozegrało składną akcję, po której Gayle zagrał do Jonjo Shelvey’a, który precyzyjnym strzałem w róg boiska doprowadził do wyrównania.

Tuż przed zakończeniem spotkania groźnym strzałem z dystansu popisał się Andrij Jarmołenko. Pędząca futbolówka nie znalazła jednak drogi do siatki.

Newcastle United West Ham United FC 2 2 DO PRZERWY 1-1 M. Almirón 17' J. Shelvey 67' M. Antonio 4' T. Souček 65'

STATYSTYKI Newcastle United West Ham United 2 2 Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 10 13 Strzały na bramkę 6 7 Rzuty rożne 6 4 Faule 7 11 Spalone 2 1