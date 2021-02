Newcastle United pokonało Southampton 3-2 w meczu 23. kolejki Premier League. "Sroki" od 50. minuty grały w dziesiątkę, ale zdołały utrzymać korzystny wynik. Cały mecz rozegrał Jan Bednarek.

23. kolejka Anglia - Premier League

2021-02-06 16:00 | Stadion: St. James' Park | Arbiter: Craig Pawson Newcastle United Southampton FC 3 2 DO PRZERWY 3-1 J. Willock 16' M. Almirón 26',45' T. Minamino 30' J. Ward-Prowse 48'

W poprzedniej kolejce Southampton przegrało z Manchesterem United 0-9. Jan Bednarek został wtedy ukarany czerwoną kartką. Została ona jednak anulowana i Polak mógł wystąpić w meczu z Newcastle.



Zagrał jednak bardzo słabo. Przy pierwszej bramce łatwo minął go Allan Saint-Maximin i wyłożył piłkę Josephowi Willockowi, który trafił do siatki.



W 26. minucie Newcastle prowadziło już 2-0. Bednarek próbował zablokować strzał Miguela Almirona, ale zrobił to tak niefortunnie, że piłka wpadła do bramki strzeżonej przez Alexa McCarthy'ego. Wydawało się, że to drugi z rzędu gol samobójczy Bednarka. To samo zdarzyło się mu bowiem w spotkaniu z "Czerwonymi Diabłami". Ostatecznie trafienie zapisano Paragwajczykowi.

Chwilę później kontaktową bramkę zdobył Takumi Minamino, ale w doliczonym czasie pierwszej połowy Newcastle podwyższyło wynik. Defensywa "Świętych" popełniła kolejny fatalny błąd. McCarthy źle podawał do Bertranda. Piłkę przejął Almiron i tym razem sam dobrze wykończył akcję.

Goście się jednak nie poddawali. Zależało im, żeby zmazać plamę po ubiegłotygodniowej porażce. Po przerwie rzucili się do ataku.



Nie minęło pięć minut drugiej części, a mecz całkowicie się odwrócił. Southampton znowu złapało konktakt, po fantastycznym strzale Jamesa Warda-Prowse'a z rzutu wolnego.



W kolejnej akcji drugą żółtą kartką Jeff Hendrick i Newcastle grało w dziesiątkę. Skupiło się więc na obronie wyniku.

Piłkarze Southampton mogli wyrównać w 63. minucie, ale Danny Ings trafił w słupek. Dwie minuty później precyzyjniejszy był Che Adams i umieścił piłkę w siatce. Gol nie został jednak uznany, bo sędzia dopatrzył się spalonego.

W końcówce goście odważniej zaatakowali, ale nie zdołali już zdobyć bramki i przegrali. Była to już piąta z rzędu porażka Southampton. Drużyna ta zajmuje 12. miejsce w tabeli. Newcastle, po zwycięstwie, awansowało na 16. pozycję.



3 2 Newcastle United Southampton FC Darlow Manquillo Hayden Schär Lewis Hendrick Willock Saint-Maximin Shelvey Almirón Rejala 2 Wilson McCarthy Stephens Bednarek Vestergaard Bertrand Redmond Ward-Prowse Minamino Romeu Adams Ings SKŁADY Newcastle United Southampton FC Karl Darlow Alex McCarthy 24′ 24′ Javier Manquillo Gaitán 81′ 81′ Jack Stephens Isaac Hayden 73′ 73′ Jan Bednarek Fabian Schaer Jannik Vestergaard Jamal Lewis Ryan Bertrand 11′ 11′ 50′ 50′ Jeffrey Hendrick Nathan Redmond 16′ 16′ Joseph Willock 48′ 48′ James Ward-Prowse 67′ 67′ Allan Saint-Maximin 30′ 30′ Takumi Minamino Jonjo Shelvey Romeu Vidal Oriol 26′, 45′ 26′, 45′ Miguel Ángel Almirón Rejala Che Adams 36′ 36′ Callum Wilson Daniel Ings REZERWOWI Martin Dúbravka Fraser Forster 67′ 67′ Paul Dummett Kayne Ramsey 24′ 24′ 45′ 45′ Emil Krafth Mohamed Salisu Abdul Karim Elliott Anderson Kgagelo Chauke Ryan Fraser Moussa Djenepo Matt Ritchie Ryan Finnigan 36′ 36′ Joelinton Cassio Apolinário de Lira Nathan Tella Andy Carroll Caleb Watts Dwight Gayle 81′ 81′ Dan Nlundulu

STATYSTYKI Newcastle United Southampton FC 3 2 Posiadanie piłki 28,4% 71,6% Strzały 8 10 Strzały na bramkę 7 7 Faule 11 12 Spalone 3 4

