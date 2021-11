Newcastle United się zbroi. Może sięgnąć do Niemiec i Hiszpanii

Premier League

Newcastle United, dzięki nowym właścicielom z Arabii Saudyjskiej, szykuje się do wielkiej transferowej ofensywy. Do listy zawodników, których "Sroki" z chęcią by przygarnęły, dołączają dwa nazwiska: Philippe Coutinho oraz Niklas Suele.

