W ostatnim meczu ósmej kolejki Premier League Newcastle United niespodziewanie pokonało Manchester United 1-0. Zwycięską bramkę zdobył debiutujący w pierwszej drużynie "Srok", Matthew Longstaff.

8. kolejka Anglia - Premier League

2019-10-06 17:30 | Stadion: St. James' Park | Widzów: 51198 | Arbiter: M. Dean Newcastle United Manchester United 1 0 DO PRZERWY 0-0 M. Longstaff 72'

W pierwszej połowie niewiele się działo. Stroną aktywniejszą byli piłkarze Newcastle. Najlepszą sytuację, w 28. minucie miał Longstaff, ale trafił w poprzeczkę. Tuż przed przerwą też mógł zdobyć bramkę, ale tym razem zbyt długo zwlekał z uderzeniem i jego zagranie zablokował Harry Maguire.

Piłkarze "Czerwonych Diabłów" mieli problem z rozegraniem piłki. Tracili ją pod polem karnym rywali. Oddali tylko jeden celny strzał, a jego autorem był Andreas Pereira. Futbolówka zmierzała jednak w środek bramki i łatwo złapał ją Martin Dubravka. W ostatniej minucie pierwszej części gry, dobrą okazję miał Maguire. Jego strzał głową, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, był jednak minimalnie niecelny.

Drugą część meczu też lepiej rozpoczęły "Sroki". Dwie minuty po wznowieniu gry Allan Saint-Maximin przejął piłkę i podał prostopadle do Miguela Almirona, ale ten trafił tylko w boczną siatkę. Nadal jednak konsekwentnie atakowali, a rywale nie mieli argumentów, żeby się im przeciwstawić. Na 20 minut przed końcem gospodarze w końcu dopięli swego, zdobywając bramkę. Longstaff kilka razy próbował uderzeń z daleka i w końcu jedno z nich wpadło do siatki. Uderzył precyzyjnie po ziemi i nie dał żadnych szans Davidowi de Gei. Jak się okazało był to gol na wagę zwycięstwa Newcastle. 19-letni wychowanek tego klubu nie mógł sobie wymarzyć lepszego debiutu w Premier League.

"Sroki" pokonały ekipę "Czerwonych Diabłów" po raz pierwszy od lutego 2018 roku. Wtedy, też na własnym stadionie, wygrały 1-0, a zdobywcą zwycięskiej bramki był Matt Ritchie.

1 0 Newcastle United Manchester United Gea Dalot Maguire Tuanzebe Young Pereira James Mata McTominay Fred Rashford Dúbravka Clark Lascelles Schaer Willems Yedlin Almirón Rejala Longstaff Longstaff Saint-Maximin Joelinton SKŁADY Newcastle United Manchester United Martin Dúbravka David de Gea Ciaran Clark 60′ 60′ José Diogo Dalot Teixeira Jamaal Lascelles Harry Maguire 47′ 47′ Fabian Schaer Axel Tuanzebe Jetro Willems 86′ 86′ Ashley Young 15′ 15′ DeAndre Yedlin Andreas Hoelgebaum Pereira 65′ 65′ 90′ 90′ Miguel Ángel Almirón Rejala Daniel James 72′ 72′ Matthew Longstaff 66′ 66′ Juan Mata Sean Longstaff 30′ 30′ Scott McTominay 83′ 83′ Allan Saint-Maximin 3′ 3′ Frederico Rodrigues Santos 56′ 56′ Joelinton Cassio Apolinário de Lira Marcus Rashford REZERWOWI Karl Darlow Sergio Romero Paul Dummett 60′ 60′ 78′ 78′ Marcos Rojo 90′ 90′ Emil Krafth Brandon Williams 83′ 83′ Christian Atsu Angel Gomes Jonjo Shelvey Nemanja Matić 56′ 56′ Andy Carroll 86′ 86′ Tahith Chong Dwight Gayle 66′ 66′ Mason Greenwood

STATYSTYKI Newcastle United Manchester United 1 0 Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 9 7 Strzały na bramkę 2 3 Rzuty rożne 4 6 Faule 9 9 Spalone 1 2

