Manchester City pokonał na wyjeździe 2-0 Newcastle United i awansował do półfinału Pucharu Anglii. Bramki dla drużyny "Obywateli" zdobywali Kevin De Bruyne oraz Raheem Sterling.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Norwich City - Manchester United 1-2 (po dogrywce) - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Puchar Anglii: zobacz terminarz i szczegóły



Manchester City uzupełnił grono półfinalistów Pucharu Anglii. Wcześniej awans do tej fazy zapewniły sobie Arsenal, Chelsea oraz Manchester United.

Reklama

Wynik meczu w 37. minucie otworzył Kevin De Bruyne. Wcześniej jeden z defensorów "Srok" pchnął w polu karnym napastnika gości i sędzia był zmuszony wskazać na jedenasty metr. De Bruyne z zimną krwią wykorzystał rzut karny.



Po przerwie dobrą dyspozycję potwierdził Raheem Sterling, indywidualną akcją podwyższając prowadzenie. Angielski skrzydłowy zakończył ją pięknym, precyzyjnym strzałem zza pola karnego.



Newcastle nie miało wiele do powiedzenia, a o dominacji piłkarzy Pepa Guardioli najlepiej świadczy statystyka oddanych strzałów. "Obywatele" oddali łącznie 20 uderzeń, a rywale zaledwie cztery, w tym tylko jedno w światło bramki.

Anglia - Puchar Anglii

2020-06-28 19:30 | Stadion: St. James' Park | Arbiter: L. Mason STATYSTYKI Newcastle United Manchester City 0 2 Posiadanie piłki 25% 75% Strzały 3 13 Strzały na bramkę 1 4 Rzuty rożne 0 8 Faule 10 10 Spalone 5 1

0 2 Newcastle United Manchester City Bravo Laporte Mendy Otamendi Walker De Bruyne Gündogan Silva Mahrez Jesus Sterling Darlow Fernandez Lascelles Manquillo Rose Schaer Almirón Rejala Hayden Longstaff Saint-Maximin Carroll SKŁADY Newcastle United Manchester City Karl Darlow Claudio Andres Bravo Munoz Federico Fernandez Aymeric Laporte Jamaal Lascelles Benjamin Mendy Javier Manquillo Gaitán Nicolas Otamendi 75′ 75′ Danny Rose 71′ 71′ Kyle Walker Fabian Schaer 37′ (k.) 37′ (k.) 71′ 71′ Kevin De Bruyne 65′ 65′ Miguel Ángel Almirón Rejala Ilkay Guendogan 79′ 79′ Isaac Hayden 64′ 64′ David Silva Sean Longstaff 64′ 64′ Riyad Mahrez 74′ 74′ Allan Saint-Maximin Gabriel Jesus 61′ 61′ 64′ 64′ Andy Carroll 68′ 68′ Raheem Sterling REZERWOWI Martin Dúbravka . Ederson Emil Krafth 71′ 71′ Joao Cancelo 74′ 74′ DeAndre Yedlin Taylor Harwood-Bellis 75′ 75′ Valentino Lazaro John Stones 79′ 79′ Matthew Longstaff Ołeksandr Zinczenko Jonjo Shelvey 64′ 64′ Philip Foden 65′ 65′ 90′ 90′ Joelinton Cassio Apolinário de Lira 71′ 71′ Rodrigo Hernández Cascante 64′ 64′ Dwight Gayle 64′ 64′ Bernardo Silva Yoshinori Muto Leroy Sané

Zdjęcie Kyle Walker (u góry) w trakcie meczu z Newcastle United / Owen Humphreys/NMC/Pool / PAP/EPA

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.