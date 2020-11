Everton nieoczekiwanie przegrał z Newcastle United 2-1 w meczu 7. kolejki Premier League. Bohaterem "Srok" został Callum Wilson, który zdobył dwie bramki.

7. kolejka Anglia - Premier League

2020-11-01 15:00 | Stadion: St. James' Park | Arbiter: Stuart Attwell Newcastle United Everton 2 1 DO PRZERWY 0-0 C. Wilson 56',84' D. Calvert-Lewin 90'

Everton bardzo dobrze rozpoczął sezon. Jest na drugim miejscu w tabeli, za plecami lokalnego rywala - Liverpoolu.



"The Toffees" byli więc zdecydowanym faworytem w starciu z Newcastle United. Nie udźwignęli jednak tej roli i przegrali.



Gospodarze od początku grali bardzo dobrze. Najlepszą sytuację w pierwszej połowie miał Allan Saint-Maximin, ale jego strzał zatrzymał Robin Olsen.



Bramkarz Evertonu był jednak bezradny w 56. minucie. Z rzutu karnego pokonał go Callum Wilson.



Napastnik "Srok" trafił do siatki jeszcze raz. W 84. minucie akcję lewą stroną przeprowadził Ryan Fraser. Wbiegł w pole karne i oddał strzał, który został zablokowany przez obrońcę. Piłka jednak odbiła się tak, że trafiła do Wilsona, który tylko dołożył nogę i z bliska trafił do siatki.



Everton jednak nie zamierzał składać broni i do końca walczył o wyrwanie choćby punktu. Ta sztuka się nie udała, bo zespół z Liverpoolu stać było jedynie na zdobycie kontaktowej bramki. W doliczonym czasie gry piłkę w bramce umieścił Dominic Calvert-Lewin.

Mimo porażki Everton pozostał na drugim miejscu w tabeli. Ma 13 punktów, traci trzy do "The Reds". Dwa "oczka" mniej ma Newcastle. Zajmuje 10. pozycję.



2 1 Newcastle United Everton Olsen Kenny Mina González Keane Nkounkou Doucouré Sigurðsson Gomes Delph Allan Calvert-Lewin Darlow Murphy Schär Fernández Lewis Lascelles Longstaff Almirón Rejala Hendrick Wilson 2 Saint-Maximin SKŁADY Newcastle United Everton Karl Darlow Robin Olsen 90′ 90′ Jacob Murphy 77′ 77′ Jonjoe Kenny Fabian Schaer 69′ 69′ Yerry Fernando Mina González Federico Fernandez Michael Keane Jamal Lewis 32′ 32′ 69′ 69′ Niels Nkounkou Jamaal Lascelles 88′ 88′ Abdoulaye Doucouré Sean Longstaff Gylfi Thor Sigurdsson 83′ 83′ Miguel Ángel Almirón Rejala 60′ 60′ Andre Gomes Jeffrey Hendrick Fabian Delph 56′ (k.), 84′ 56′ (k.), 84′ 55′ 55′ 87′ 87′ Callum Wilson 72′ 72′ Marques Loureiro Allan 74′ 74′ Allan Saint-Maximin 90′ 90′ Dominic Calvert-Lewin REZERWOWI Mark Gillespie Jordan Pickford Ciaran Clark 60′ 60′ Bernard Javier Manquillo Gaitán Jarrad Branthwaite 74′ 74′ Ryan Fraser 77′ 77′ Alex Iwobi 83′ 83′ Isaac Hayden Anthony Gordon Joelinton Cassio Apolinário de Lira Ellis Simms 87′ 87′ Andy Carroll 69′ 69′ Cenk Tosun

STATYSTYKI Newcastle United Everton 2 1 Posiadanie piłki 37,2% 62,8% Strzały 9 11 Strzały na bramkę 6 5 Rzuty rożne 5 4 Faule 9 10

