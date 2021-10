Strach jest ogromny. Od czwartku Newcastle jest potencjalnie najbogatszym klubem świata. Saudyjski fundusz PFI zapłacił za klub z Premier League 305 mln funtów. Stoi za tym książę koronny i następca tronu Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman - jednym z dziesięciu najbogatszych ludzi na ziemi.

Newcastle. Kto nie lubi Saudyjczyków?

Prezesem Newcastle będzie saudyjski biznesmen Yasir Al-Rumayyan kierujący PFI, a w zarządzie klubu nie ma nikogo z członków rodziny królewskiej. Amanda Stavaley, która pomogła PFI kupić Newcastle ogłosiła kibicom, że klub będzie się odtąd bić się o największe trofea.

Władze Premier League wydały komunikat, że otrzymały zapewnienie, iż Arabia Saudyjska nie będzie ingerować w działalność klubu. Amnesty International uważa jednak, że inwestując w futbol Arabia Saudyjska chce poprawić swój wizerunek. Tak jak robi Katar rządzący paryskim klubem PSG i rodzina królewska z Abu Zabi w Manchesterze City.

Araba Saudyjska to kraj oskarżany o łamanie praw człowieka. Cztery lata temu Muhammad ibn Salman aresztował 200 biznesmenów i książąt saudyjskich. Zwolnił ich, gdy wpłacili miliardy dolarów na organizację zwalczającą korupcję powołaną przez następcę tronu. Ibn Salman podejrzewany jest też o zlecenie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego.

Muhammad ibn Salman chciał kupić Newcastle już marcu 2020 roku. Ale po czterech miesiącach Premier League zablokowała transakcję. Dlatego według "Daily Mail" prezes Tottenhamu Daniel Levy i namówieni przez niego szefowie Liverpoolu, Arsenalu, oraz Manchesteru United próbowali doprowadzić do upadku rozmów i tym razem. Według "The Guardian" szefowie wszystkich 19 klubów Premier League są zaniepokojeni. Chcą się spotkać i dowiedzieć co się zmieniło w ofercie Saudyjczyków, że tym razem została przyjęta.

Newcastle. Alan Shearer jest zadowolony

Powszechnie uważa się, że nieograniczony zastrzyk gotówki spowoduje wzrost cen oraz pensji piłkarzy - i tak już horrendalnych.

Kibice Newcastle świętują. Mieli już serdecznie dość poprzedniego właściciela Mike Ashley’a. Bardzo popularny na północy kraju klub balansował między Premier League i Championship. Obecnie zajmuje przedostatnią pozycję w tabeli najwyższej klasy rozgrywkowej, w tym sezonie nie wygrał jeszcze meczu.

Yasir Al-Rumayyan też już obiecał fanom Newcastle zbudowanie wielkości klubu. W mediach spekuluje się o odejściu trenera Steve’a Bruce’a. Ma go zastąpić Rafael Benitez, Steven Gerrard lub Antonio Conte. Według mediów do klubu trafią znani piłkarze jak Gareth Bale z Realu Madryt, czy Philippe Coutinho z Barcelony.

Tak naprawdę Saudyjczyków stać na każdego gracza. Fortuna, która staje za Newcastle jest 11 razy większa od majątku szefów królującego w Premier League Manchesteru City.

Legendarny napastnik Newcastle Alan Shearer - najlepszy strzelec w historii ligi angielskiej - jest zadowolony. Mówi, że kibice i klub nic nie obchodził poprzedniego właściciela. - Nowi szefowie zainwestują w zespół. A to jest to, czego chcą fani. Ale spokojnie. To nie jest tak, że za rok wygramy tytuł mistrza Anglii i Ligę Mistrzów. W piłce drużynę buduje się latami. I tak właśnie będzie w Newcastle - dodaje.

Podobne poruszenie towarzyszyło inny wielkim transakcjom w lidze angielskiej, kiedy rosyjski oligarcha Roman Abramowicz kupował Chelsea, szejkowie z Abu Zabi inwestowali w Manchester City, czy amerykańscy milionerzy w Manchester United lub Liverpool. Tak naprawdę jednak są trzy kluby, za którymi stoją fortuny rządowe: PSG, Manchester City i teraz Newcastle. Największe są możliwości finansowe Saudyjczyków. Ocenia się, że to około 400 mld euro.





Zdjęcie Fani United nie kryli swojej radości z powodu przejęcia klubu / Owen Humphreys - PA Images / Contributor / Getty Images