Następca "Lewego" wejdzie w buty... Ronaldo? Wielki transfer wciąż możliwy

Bayern Monachium miał na początku sezonu potworne trudności w znalezieniu piłkarza, który byłby w stanie zastąpić Roberta Lewandowskiego - napastnika, który po ośmiu udanych sezonach na Allianz Arena zdecydował się na przenosiny do FC Barcelona. Początkowo oczekiwano, że od teraz do gradu goli będzie przyczyniać się Sadio Mane, ale forma Senegalczyka okazała się dosyć nierówna.

Tymczasem zupełnie nagle w świetnej dyspozycji znalazł się 33-letni Eric Maxim Choupo-Moting , za czasów " Lewego " będący co najwyżej zmiennikiem. Od połowy października nie było jeszcze meczu, w którym Kameruńczyk przynajmniej raz nie wpisałby się na listę strzelców. Pojawiło się więc zasadne pytanie - na ile Bayern potrzebuje nowej "dziewiątki", skoro na razie Choupo-Moting daje sobie świetnie radę?

Problem polega jednak na tym, że wspaniała postawa zawodnika sprawiła, że zaczął on przyciągać uwagę innych europejskich gigantów. Jak informuje niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg, nadziei na zakontraktowanie gracza niezmiennie nie porzuca ekipa Manchesteru United .

Eric Maxim Choupo-Moting zamieni Bayern na Manchester United?

Dlaczego "Czerwonym Diabłom" tak zależy na tym transferze? Otóż w klubie panuje pełne przekonanie, że Old Trafford jeszcze tej zimy ostatecznie opuści Cristiano Ronaldo, który podobno jest bardzo blisko powrotu do zespołu, w którym wypłynął na szerokie piłkarskie wody, czyli lizbońskiego Sportingu. MU będzie więc potrzebowało pilnie nowego asa do występów na "szpicy".