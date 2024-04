W ostatnim czasie Manchester City musiał lub wciąż musi się mierzyć z urazami Kyle'a Walkera, Nathana Ake i Josko Gvardiola, które znacznie zmniejszyły pole manewru Pepa Guardioli co do rotacji na pozycji środkowego obrońcy. Skutkuje to dużo większym zmęczeniem tych, którzy musieli grać "ponadprogramową" liczbę minut. Szkoleniowiec mistrzów Anglii zabrał głos w tej sprawie na piątkowej konferencji prasowej przed starciem z Luton Town. Prośbę o jednomeczowy odpoczynek według mediów miał wystosować Rodri , który rozegrał w tym sezonie już 47 spotkań.

- Jestem pewien, że Rodri będzie gotowy na sobotę. Znam go, bo po meczu w Madrycie był zmęczony, było ciężko. Po Crystal Palace też było ciężko, ale ja go znam. Przyjedzie i powie: "Nic mi nie jest, jestem gotowy". Jeśli będzie potrzebował odpoczynku, to go otrzyma. Jest to kwestia energii mentalnej. Jeśli zawodnik nie chce grać, to nie będzie grał. Jeśli jest wyczerpany, to inny wejdzie w jego miejsce. Jutro (w sobotę - red.) zdecydujemy, co musimy zrobić - stwierdził Hiszpan.