Najpierw fatalny błąd bramkarza, a potem kapitalny gol. Liverpool znów na czele

Rywalem "The Reds" na Anfield był ostatni zespół w tabeli Premier League . I być może miało to wpływ na zachowanie piłkarzy gospodarzy, którzy już w pierwszej minucie mogli stracić gola . W sytuacji sam na sam znalazł się bowiem James McAtee , który jednak przegrał pojedynek z bramkarzem Caoimhinem Kelleherem .

Liverpool w miarę szybko jednak doszedł do siebie, a w 17. minucie objął prowadzenie. Stało się to po fatalnym zachowaniu Iva Grbicia. Bramkarz Sheffield United wybijając piłkę nogą trafił nią w Darwina Nuneza, a Urugwajczyk zaliczył 11. trafienie w Premier League w tym sezonie, 17. we wszystkich rozgrywkach.