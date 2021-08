Najdziwniejszy transfer okienka? Emerson Royal ma przejść do Tottenhamu

Dzieje transferowe Emersona Royala są nieco skomplikowane - piłkarz trafił w 2019 roku z Atletico Mineiro do Realu Betis, choć prawo późniejszego pierwokupu w tym przypadku trafiło się Barcelonie. "Duma Katalonii" zdecydowała się na przejęcie prawego obrońcy tego lata - Emerson został oficjalnie jej zawodnikiem 1 lipca i wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z klubem zakończy się po zaledwie dwóch miesiącach.

Emerson Royal niebawem zagra dla Tottenhamu

Jak informują bowiem kolejne media, zawodnik ma niebawem związać się z Tottenhamem Hotspur. Londyński zespół miał - zdaniem m.in. "The Guardian" i "The Athletic" - dojść do pełnego porozumienia z FCB, także sam gracz zgodził się na warunki kontraktu. "Koguty" wydadzą na niego 25,8 mln funtów (plus 4,3 mln zmiennych).

Ten niecodzienny ruch ze strony Barcelony związany jest przede wszystkim z problemami finansowymi klubu - "Blaugrana" musi doprowadzić swój budżet do stanu względnego zbalansowania a także zmieścić się w limitach płacowych wyznaczanych przez La Ligę. Oddanie Emersona znacząco pomogłoby w tych celach.



Tottenham Hotspur czeka gorąca końcówka okienka transferowego

Jak jednak informuje Simon Stone, dziennikarz BBC Sport, sytuacja "Spurs" w ostatnich godzinach transferowego okienka jest nie do pozazdroszczenia, bo jeśli chcieliby oni pozyskać Emersona, to najpierw musieliby sprzedać któregoś z obecnych defensorów. Zdaniem Stone'a najpoważniejszym kandydatem do opuszczeniu klubu będzie w tym przypadku Serge Aurier.

Emerson Royal zagrał w tym sezonie we wszystkich trzech spotkaniach FC Barcelona w Primera Division. W meczach z Realem Sociedad i Athletikiem Bilbao wszedł na boisko jako zmiennik, z kolei starcie z Getafe rozpoczął w pierwszym składzie (w 62. minucie zmienił go Sergino Dest). Oficjalny debiut obrońcy nastąpił w spotkaniu o Puchar Gampera z Juventusem.

Jeśli transfer do Tottenhamu faktycznie dojdzie do skutku, to gracz będzie mógł zadebiutować w nowym zespole już 11 września. Wówczas "Spurs" zagrają w lidze na wyjeździe z Crystal Palace.

Zdjęcie Emerson Royal po zaledwie dwóch miesiącach ma opuścić FC Barcelona / JOSEP LAGO / AFP / AFP

