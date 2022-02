Utworzony w 1971 roku przez rząd Arabii Saudyjskiej Public Investment Fund (PIF) wyceniany jest na minimum 500 mld dolarów. Kiedy 7 października 2021 roku wykupił 80 procent udziałów w Newcastle - na jego rywali padł blady strach. Możliwości finansowe Saudyjczyków są aż 11 razy większe niż szejków ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich szefujących Manchesterowi City, który w ostatniej dekadzie zdobył aż pięć tytułów mistrza Anglii.

Premier League. Pięciu nowych ludzi w Newcastle

Kiedy Saudyjczycy wykupili Newcastle klub był na przedostatniej pozycji w Premier League. Ostatnio podciągnął się do 18. pozycji w tabeli i ma już tylko punkt straty do bezpiecznego Norwich. Nie przegrał trzech ostatnich spotkań. Rywale obawiali się, że dysponując nieograniczonymi środkami klub wykupi armię dobrych piłkarzy już w styczniu - pierwszym, po zmianie właściciela, oknie transferowym.

Zimowa ofensywa Newcastle skończyła się na wydaniu 102 mln euro na transfery. Za 31-letniego angielskiego obrońcę Kierana Trippiera zapłacono Atletico Madryt 15 mln euro. Zdążył już zadebiutować. Dwa razy droższy był trzydziestoletni Nowozelandczyk Chris Wood, którego klub wykupił za 30 mln euro z Burnley - osłabiając ostatnią drużynę w tabeli. Nowy napastnik zagrał już dwa ligowe mecze - póki co gola nie zdobył.

Najwięcej, bo 42 mln euro kosztował brazylijski pomocnik Bruno Guimaraes. Mistrz olimpijski z Tokio to reprezentant kraju, obdarzony znakomitą techniką. Ma 24 lata, kupiono go z Olympique Lyon. Dobra inwestycja.

Najbardziej Newcastle wzmocnił swoją słabiutką defensywę (43 stracone gole, więcej tylko Norwich 45). Dan Burn (30 lat) i Matt Targett (26) to nie są głośne nazwiska. Pierwszego wykupiono z Brighton za 15 mln euro, drugiego wypożyczono z Aston Villi, gdzie nie miał miejsca w składzie. Wartość Burna portal Transfermarkt wycenia na 3,5 mln euro. Newcastle przepłacił, ale też działał w pośpiechu. Nie udało mu się wykupić Holendra Svena Botmana z Lille i Brazylijczyka Diego Carlosa z Sevilli.

Premier League. Newcastle - misja utrzymanie

Czy ta piątka nowych graczy zapewni klubowi pozostanie w Premier League? Powinno się to udać. Może latem Saudyjczycy ruszą na znacznie większe zakupy, bo, jak ogłaszali, ich celem jest stworzenie zespołu, który biłby się o tytuł mistrza Anglii. Ostatni tytuł Newcastle wywalczył w 1927 roku. W 1955 roku zdobył Puchar. W 1996 i 1997 roku klub wywalczył drugie miejsca w lidze angielskiej wyprzedzany przez Manchester United. Ostatnie lata były trudne.

Kiedy fani Newcastle dowiedzieli się o wielkiej inwestycji z Arabii Saudyjskiej, manifestowali swoją radość przed siedzibą klubu. Ich entuzjazm kontrastował z lękiem rywali z Premier League, którzy próbowali zablokować operację. Bez skutku. Czy na północy Anglii powstanie nowe, piłkarskie imperium? Póki co nowe władze klubu nie wykonały ruchu takiego jak Manchester City, który latem 2008 roku wykupił z Realu Madryt brazylijską gwiazdę Robinho za 43 mln euro.

Dariusz Wołowski



