Nagły zwrot ws. reprezentanta Polski. Zdecydował ostatni mecz. To może być koniec

Spotkanie ligowe z Fulham miało być dla Jakuba Kiwiora kolejną szansą od Mikela Artety na pokazanie pełni swojego potencjału. Reprezentant Polski od czasu transferu do Arsenal u nie jest w stanie przebić się na stałe do wyjściowego składu . Środkowy obrońca występuje przeważnie wyłącznie w mniej istotnych spotkaniach pucharowych lub "gra ogony" w lidze.

Kiwior po blisko roku od przenosin na Emirates ma na koncie zaledwie 22 rozegrane mecze. Przełożyły się one na nieco ponad tysiąc minut spędzonych na murawie. Jest to wynik delikatnie mówiąc rozczarowujący. Z tego względu w mediach huczy aż od plotek na temat możliwej zmiany barw klubowych. Do tej pory panowało jednak przekonanie, że władze Arsenalu nie są skłonne do nawiązania jakichkolwiek negocjacji.