W niedzielne popołudnie świadkami prawdziwego hitu byli sympatycy Premier League. Na legendarnym Old Trafford doszło do konfrontacji pomiędzy Manchesterem United a Liverpoolem. Do domu z trzema punktami wrócili goście, dla których jedną z bramek strzelił Mohamed Salah. Egipcjanin po spotkaniu udzielił wywiadu przed kamerą Sky Sports i całkowicie zaskoczył kibiców swoim wyznaniem. Niebawem czekać go może rewolucja.