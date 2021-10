Tarek Shawki powiedział egipskim mediom, że już od jakiegoś czasu pojawiały się sugestie, aby dzieci w szkole uczyły się historii Mohameda Salaha. Miałaby ona ich motywować i przekonywać, że wszystko w życiu jest możliwe. Szef resortu edukacji dodał, że rozmowy w tej sprawie trwają, a sam jest nastawiony do tego pomysłu pozytywnie.

Mohamed Salah w podręcznikach do historii?

Salah został w swoim kraju ikoną nie tylko dzięki temu, co robi na boisku. Obywatele tego w większości (88,4%) muzułmańskiego kraju doceniają również fakt, że jeden z najlepszych piłkarzy świata nie wstydzi się okazywać swojej religijności. Stał się ambasadorem islamu, Egiptu i całej arabskiej kultury.

Ostatnie badania, przeprowadzone przez brytyjskie uczelnie, wykazały, że Salah przyczynił się także do zmniejszenia islamofobii. Odkąd Egipcjanin pojawił się w Liverpoolu, liczba przestępstw na tle nienawiści rasowej spadła o 16 procent. To jednak nie wszystko. Według danych zebranych przez akademików, liczba antymuzułmańskich tweetów, wysyłanych przez kibiców "The Reds" w stronę fanów innych drużyn, zmalała aż o połowę.

Mohamed Salah przebywa obecnie na zgrupowaniu swojej reprezentacji. Dziś Egipcjanie zagrają u siebie z Libią. W poniedziałek zmierzą się natomiast z tym samym rywalem na wyjeździe. Oba spotkania odbędą się w ramach eliminacji mundialu w strefie afrykańskiej.

Jakub Żelepień