Izrael twierdzi, że bojownicy Hamasu w wyniku ataku zabili 1200 osób i wzięli do niewoli około 240 zakładników. Według władz w strefie rządzonej przez Hamas w wyniku izraelskiego bombardowania zginęło ponad 20 400 osób, a co najmniej 50 000 zostało rannych.

"Święta to czas, kiedy rodziny zbierają się wspólnie i świętują" - napisał Egipcjanin.

W obliczu brutalnej wojny toczącej się na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza śmierci i zniszczeń w Gazie, w tym roku z ciężkimi sercami obchodzimy się do Bożego Narodzenia i łączymy się w bólu z rodzinami, które opłakują stratę swoich bliskich

"Proszę, nie zapominajcie o nich i nie przyzwyczajajcie się do ich cierpienia. Wesołych świąt" - zakończył Salah, którego profile w portalach społecznościowych śledzi ponad 80 milionów osób .

Premier League. Mohamed Salah wspomógł ludność w Strefie Gazy

Piłkarz spotkał się z krytyką w swoim rodzinnym Egipcie po tym, jak milczał w tej sprawie przez ponad tydzień po rozpoczęciu wojny, a wielu fanów porównywało jego stanowisko do innych arabskich osobistości ze świata sportu, które wypowiadały się na ten temat głośniej .

Egipcjanin po raz pierwszy zabrał głos na temat konfliktu w niecałe dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny, kiedy wezwał do zaprzestania tego, co określił jako "masakry", jednocześnie apelując o wpuszczenie pomocy humanitarnej do Gazy.