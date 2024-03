Mistrzostwo Anglii wisi na włosku. Kiwior i Arsenal mogą mieć wielki problem

Do końca rozgrywek w angielskiej Premier League pozostało równo 10 kolejek i nie zapowiada się na to, by o tytuł mistrzowski miał powalczyć ktokolwiek poza trójcą Arsenal - Liverpool F.C. - Manchester City. Jednocześnie sporo wskazuje na to, że o triumfatorze tej rywalizacji "zadecyduje"... piąty w tabeli Tottenham Hotspur. A to już raczej kiepskie wieści dla zespołu reprezentanta Polski Jakuba Kiwiora.