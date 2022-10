Mistrz świata czeka na diagnozę. Co z Katarem?

29-letni zawodnik urazu, najprawdopodobniej kolana, nabawił się próbując przeciąć podanie do Pierre'a-Emericka Aubameyanga. Od początku nie wyglądało to dobrze. Varane był długo opatrywany na murawie, opuścił murawę we łzach, a zastąpił go w 60. minucie Victor Lindeloef.

I choć obrońca zszedł samodzielnie, mimo że były przygotowane nosze, sprawa nie wyglądała dobrze.

"Na razie trudno powiedzieć, jak groźna jest ta kontuzja. Musimy poczekać 24 godziny i wtedy będziemy wiedzieć" - mówił Erik ten Hag, szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów".

Raphael Varane kontuzjowany. Czekanie na diagnozę

"Wszyscy widzieliśmy, że zszedł z boiska, ale przy takich urazach trzeba poczekać, aby lekarze wykonali swoją pracę. Dopiero po diagnozie będzie można wyciągnąć jakieś wnioski" - dodał Holender.

Gdyby okazała się ona niedobra dla Varane'a, to Francuzi, mistrzowie świata, sprzed czterech lat, straciliby kolejnego gracza na mundial w Katarze. Wcześniej okazało się bowiem, że nie będzie na nim mógł zagrać N'Golo Kante z Chelsea.

W sobotnim spotkaniu padł remis 1-1 , a gole padły w końcówce spotkania.