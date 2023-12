Mistrz Anglii nie miał litości. Trwa czarna seria utytułowanego klubu

Beniaminek bez szans w rywalizacji z mistrzem Anglii

Stracona bramka nie podcięła skrzydeł graczy czerwonej latarni ligi. Wręcz przeciwnie. Sheffield ruszyło do ataku, jednak obrona Manchesteru City sprawowała się znakomicie w pierwszych 45 minutach. Mimo to do szatni piłkarze schodzili przy zaledwie jednobramkowym prowadzeniu.