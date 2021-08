Bukayo Saka był jednym z trzech - obok Marcusa Rashforda i Jadon Sancho - graczy reprezentacji Anglii, którzy nie zdobyli bramki w trakcie serii "jedenastek" podczas finału Euro 2020. Ich niewykorzystane próby sprawiły, że to nie Anglia, a Włochy sięgnęły po mistrzostwo "Starego Kontynentu".

Po ostatnim gwizdku Saka - tak samo jak Rashford i Sancho - musiał zmierzyć się z falą nienawistnych komentarzy kierowanych do niego poprzez media społecznościowe. Wiele z nich było wulgarnych lub miało rasistowski przekaz. Na szczęście pojawiły się także wyrazy wsparcia dla angielskich zawodników.



Reklama

Bukayo Saka otrzymuje kolejne wyrazy wsparcia

Kilka dni temu informowaliśmy o ciekawej akcji Arsenalu, która miała na celu podnieść Sakę na duchu. Graczowi zostały sprezentowane dziesiątki miłych wiadomości od fanów. Teraz na podobny gest zdecydowali się także kibice Tottenhamu.



Jest to o tyle istotne, że Tottenham i Arsenal to dwie rywalizujące ze sobą od dawien dawna drużyny, których siedziby mieszczą się na jednym i tym samym obszarze - w północnym Londynie. Niechęć między fanami obu zespołów jest naprawdę wielka.



Mimo to, gdy w niedzielne popołudnie piłkarze obu ekip spotkali się na obiekcie "Spurs", bo rozegrać przedsezonowy sparing, Saka mógł liczyć nie tylko na oklaski ze strony sympatyków "Kanonierów", ale też na te od fanów "Kogutów".



Oklaski od kibiców rywali, baner na stadionie

Pierwszą porcję owacji Saka otrzymał już w trakcie rozgrzewki, a potem sytuacja powtórzyła się także podczas jego wejścia na boisko. Zawodnik na murawie zameldował się w 63. minucie spotkania, zmieniając Pierre-Emericka Aubameyanga.



To jednak nie wszystko. Na Tottenham Hotspur Stadium pojawił się też baner z hasłem wsparcia dla Bukayo Saki. Jego zdjęcie zostało upublicznione w oficjalnych mediach społecznościowych klubu.

"Północny Londyn wspiera Bukayo Sakę i wszystkich piłkarzy w walce z rasizmem i dyskryminacją" - głosi napis.



Londyńczycy niebawem rozpoczną kolejny sezon w Premier League

W meczu zwyciężyły "Koguty", które pokonały swoich rywali 1-0 po golu Heung-Min Sona w 79. minucie. Już niebawem obie drużyny rozpoczną rywalizację w nowym sezonie Premier League - w pierwszej kolejce Arsenal zmierzy się z Brentford, a Tottenham z Manchesterem City.

Zdjęcie Bukayo Saka zmienia Pierre-Emericka Aubameyanga w trakcie meczu towarzyskiego z Tottenhamem / Paul Terry via www.imago-images.de/Imago Sport and News/East New / East News

PaCze