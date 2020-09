Middlesbrough FC przegrało 0-2 Barnsley FC w meczu 1/32 finału Pucharu Ligi Angielskiej. W drużynie gości udany debiut zaliczył Michał Helik.

Zaledwie sześć dni po ogłoszeniu transferu do Barnsley, Michał Helik zadebiutował w nowym klubie. Środkowy obrońca rozegrał całe spotkanie przeciwko Middlesbrough FC w 1/32 finału Puchar Ligi Angielskiej. Obie drużyny na co dzień rywalizują na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii.

25-letni piłkarz, do niedawna grający w Cracovii, wyszedł na boisko jako jeden z trójki środkowych obrońców Barnsley. Rozegrał całe spotkanie i pomógł swojej drużynie awansować do kolejnej rundy.



Drużyna Helika już przed przerwą objęła dwubramkowe prowadzenie. Przy obu golach asystował Luke Thomas, a na listę strzelców wpisywali się kolejno Patrick Schmidt oraz Jordan Williams.

Tyle wystarczyło, by Middlesborugh znalazło się na łopatkach. Mimo kilku prób w drugiej połowie, to Barnsley kontrolowało przebieg spotkania i wywalczyło awans do 1/16 finału.



Bramki: 1-0 Schmidt (22.), 2-0 Williams (34.).





Zdjęcie Michał Helik / Michał Zichlarz / INTERIA.TV

