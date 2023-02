Czesław Michniewicz bez wątpienia osiągnął sukces na mistrzostwach świata w Katarze, docierając do 1/8 finału mundialu, co "Biało-Czerwonym" nie zdarzyło się wcześniej aż od 1986 roku. Niestety cieniem na tym osiągnięciu położył się szeroko krytykowany styl kadry oraz tzw. afera premiowa, która zupełnie zepsuła atmosferę wokół drużyny narodowej.

Czesław Michniewicz w Premier League? Trener starał się o posadę w Southampton!

Southampton przejęte przez Rubena Sellesa. Na Hiszpana czeka wielkie wyzwanie

Tym samym to Hiszpan będzie - przynajmniej do końca sezonu - głównym trenerem m.in. reprezentanta Polski Jana Bednarka i to na nim będzie spoczywać brzemię wyratowania Southampton z bardzo trudnego położenia. Patrząc na to, że przed nim jeszcze sporo potyczek z ekipami z czołówki tabeli, to zadanie to wydaje się być skrajnie trudne.