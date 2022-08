"Miałem seks z 10 tys kobiet". 20-latka oskarża Mendy'ego o trzykrotny gwałt

W sądzie w Chester Crown trwa proces przeciw francuskiemu piłkarzowi oskarżonemu o osiem gwałtów, agresję seksualną i jeden przypadek usiłowania gwałtu w latach 2018-2021. Mendy nie przyznaje się do winy.

Zamknięta w "pokoju paniki" i trzykrotnie zgwałcona

Siedem poszkodowanych zeznaje przed sądem w Chester złożonym z ośmiu mężczyzn i sześciu kobiet. Jedna z nich oskarżyła Benjamina Mendy’ego o to, że zamknął ją w swojej posiadłości, trzykrotnie zgwałcił i pozostawił we krwi. - Powiedział mi: "nie mówi nikomu, a będziesz tu mogła przychodzić co noc" - zeznała. - Tak jakby seks z nim był jakimś przywilejem - dodała.

Oskarżająca zawodnika Manchesteru City zeznała, że chwalił się jej, iż miał relacje seksualne z 10 tysiącami kobiet.

Opowiadała, że poznali się w barze w Alderley Edge w październiku 2020 roku. Piłkarz zaprosił ją do swojej posiadłości. A potem odebrał telefon i zamknął w "pokoju paniki", który ma w swoim "dworze horrorów".

Co grozi Benjaminowi Mendy'emu?

- Nie wiem czego chcesz, co sobie wyobrażasz, oddaj mój telefon. Ja nie chcę mieć z tobą seksu - mówiła. Odpowiedział, że drzwi są zamknięte. Według jej relacji została trzykrotnie zgwałcona i pozostawiona we krwi.

- To był najdłuższy dzień w moim życiu. Czułam wielki ból - zeznała w sądzie.

Mendy’emu grozi kara od 5 do 20 lat więzienia. Piłkarz zeznał, że jest niewinny zarzucanych mu czynów.

Piłkarski mistrz świata na ławie oskarżonych. Wstrząsające szczegóły śledztwa

Rozpoczął się proces Benjamina Mendy'ego oskarżonego o osiem gwałtów