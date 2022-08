Miał grać dla Polski, podpisał kontrakt z Chelsea. Slonina zmienia klub

18-letni bramkarz podpisał umowę z Chelsea i od razu został wypożyczony do Chicago Fire, w którym występował do tej pory. W amerykańskim zespole będzie grał do końca 2022 roku.

Sloninastał się najmłodszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek podpisał profesjonalną umowę z Chicago Fire. Miał wówczas zaledwie 14 lat. W wieku 17 lat i 81 dni zadebiutował w MLS.

Gabriel Slonina został piłkarzem Chelsea FC

W obecnym sezonie młody bramkarz wystąpił w 23 meczach MLS. W 10 z nich zachował czyste konto.

W maju trener Czesław Michniewicz powołał Gabriela Sloninę, mającego polskie korzenie na zgrupowanie reprezentacji Polski. Ten jednak wybrał grę dla USA, gdzie się urodził. W grudniu zeszłego roku był nawet na ławce rezerwowych w seniorskiej reprezentacji przeciwko Bośni i Hercegowinie, ale nie zadebiutował jeszcze w kadrze. Z tego względu zmiana reprezentacji wciąż była możliwa.