Miał być następcą Ancelottiego, przejmie Chelsea? Możliwy wielki powrót

Nie ustają spekulacje na temat tego, kto przejmie w Chelsea stery po zwolnionym niedawno Grahamie Potterze - tymczasowo zrobił to Frank Lampard, ale jeśli mowa o stałym zatrudnieniu, to w grę mają wchodzić inne naprawdę duże nazwiska, a do listy potencjalnych menedżerów właśnie miał dołączyć nie kto inny, jak... Xabi Alonso, dla którego byłby to powrót do Anglii po wielu latach.