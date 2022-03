Sytuacja "The Blues" po agresji Rosji na Ukrainę stała się niezwykle skomplikowana. Klub, który należał (i formalnie wciąż należy) do Romana Abramowicza musi w trybie pilnym zmienić właściciela. Aktualnie funkcjonuje on jedynie dzięki tymczasowej licencji, wydanej przez władze i jest objęty szeregiem ograniczeń, dotyczących między innymi budżetu na mecze wyjazdowe.

Nowy kandydat do nabycia Chelsea FC. To miliarder z Ghany

Media prześcigają się w wymienianiu kolejnych kandydatów do wykupienia Chelsea. Ostatnia z wymienianych kandydatur jest jednak niezwykle ciekawa. Pojawiły się bowiem plotki o tym, że klub chce przejąć Bernard Antwi Boasiako - szerzej nieznany miliarder z Ghany. Jego rzecznik potwierdził to w oświadczeniu, przytaczanym przez "Daily Mail".

"Klub może się pochwalić w Afryce wielkim dziedzictwem. Jego legendami są między innymi Didier Drogba i Michael Essien" - argumentuje swoje zainteresowanie Boasiako.

Jak przekazano, miliarder złożył już oficjalne zapytanie w kwestii nabycia klubu.

W sieci trudno znaleźć informacje na temat postaci Boasiako. Możemy się jednak dowiedzieć, że majątek zbudował przede wszystkim na wydobyciu złota. Serwisy z Ghany donoszą, że jego kopalnią ma być ta ulokowana w Obuasi - jedna z największych na świecie. Oprócz tego jest politykiem, posiada też własną stację radiową, czy raczej - koncern medialny.

