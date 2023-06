Media: Rekordowa oferta za Mbappe. Real Madryt ma poważnego konkurenta

Nie ulega wątpliwości to, że Real Madryt wciąż jest głównym faworytem do sprowadzenia Kyliana Mbappe. Francuski napastnik ogłosił w ostatnim czasie, że nie ma zamiaru prolongować swojej umowy z PSG do 2025 roku. Klub z Parc des Prices rzekomo chce go sprzedać już teraz, aby zarobić na tym transferze fortunę - po zakończeniu przyszłego sezonu gwiazdro mógłby odejść do innego klubu za darmo.

Kylian Mbappe jest prawdziwą obsesją Florentino Pereza. Francuz już wielokrotnie był łączony z transferem do Realu Madryt, ale za każdym razem ostatecznie decydował się na Paris Saint-Germain. Teraz sytuacja się zmieniła. Piłkarz ogłosił, że chce wypełnić swój kontrakt z PSG do 2024, ale nie ma zamiaru go przedłużać - taka informacja wywołała ogromne zamieszanie na rynku transferowym.

Liverpool włącza się do walki o Kyliana Mbappe. To byłby absolutny rekord

Do tej pory pytaniem o transfer Kyliana Mbappe do Realu Madryt było nie "czy?", lecz "kiedy?". Hiszpańskie media informują jednak, że "Królewskim" właśnie wyrósł bardzo poważny konkurent w walce o Francuza. Liverpool rzekomo jest gotowy zapłacić za niego 250 milionów euro, a kolejne 50 milionów dołożyć w bonusach. Według ostatnich doniesień podstawową część wymienionej kwoty za Mbappe gotów byłby wydać również klub ze stolicy Hiszpanii.

Ostateczna decyzja wciąż będzie należeć jednak do samego Kyliana Mbappe, który marzy o dołączeniu do Realu Madryt. Transfer do Liverpoolu zagwarantowałby mu jednak grę w najbardziej prestiżowej lidze krajowej na świecie. "The Reds" przegrali już z "Los Blancos" walkę o sprowadzenie Jude'a Bellinghama i właśnie rozpoczęli kolejną, w której stawki są podbite o wiele bardziej.

Kylian Mbappe w ostatnim sezonie rozegrał 43 mecze w barwach Paris Saint-Germain. Zdobył w nich 41 goli i zanotował 10 asyst. Czy miniona kampania była dla Francuza ostatnią w tym klubie? Odpowiedź na to pytanie poznamy najpóźniej do 1 września 2023 roku - tego dnia zamyka się okno transferowe we Francji i w Hiszpanii.

Jeśli transfer Kyliana Mbappe do Liverpoolu się ziści i "The Reds" rzeczywiście zapłacą za niego 250 milionów euro plus 50 milionów w bonusach, pobity zostanie dotychczasowy rekord transferowy - ten pochodzi z 2017 roku i należy do Neymara, który zamieniał FC Barcelona na Paris Saint Germain oficjalnie za 222 miliony euro.

