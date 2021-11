"Czerwone Diabły" w obecnym sezonie spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Po 12 kolejkach zmagań w Premier League zajmują w tabeli dopiero ósme miejsce. Czarę goryczy przelała porażka z Watford 1-4, po której rozstano się z Solskjaerem.

W starciu Ligi Mistrzów przeciwko Villarreal we wtorek zespół prowadził Michael Carrick. Było to jednak rozwiązanie mocno tymczasowe, gdyż władze United intensywnie poszukiwały trenera, który mógłby przejąć ekipę do końca sezonu.



Media: Manchester United znalazł tymczasowego trenera

Jak donosi "The Athletic", wybór padł na Ralfa Rangnicka. Przez pierwsze pół roku będzie on pełnić rolę trenera ekipy, a przez kolejne dwa lata zostanie klubowym konsultantem.



Niemiec aktualnie związany jest z Lokomotiwem Moskwa. Wcześniej pracował m.in. w RB Lipsk (w roli dyrektora sportowego i trenera), Schalke czy Hoffenheim.



