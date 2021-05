W serwisie goal.com swoją drużynę sezonu zaprezentował dziennikarz Alex Keble, który zaskoczył czytelników już na samym początku, wybierając do obsady bramki Emiliano Martineza, golkipera Aston Villi. Keble wskazał, że oprócz wielu czystych kont, Martinez miał też ogromny wpływ na organizację taktyczną drużyny z Birmingham.

W środku obrony umieścił Wesley'a Fofanę, którego Leicester City na ostatniej prostej przegrało walkę o Ligę Mistrzów, oraz Rubena Diasa. Jego kolega z drużyny, Joao Cancelo, został wybrany na prawej flance defensywy, na lewej znalazł się Luke Shaw. Z Manchesteru United.

W pomocy znaleźli się Ilkay Gundogan (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) i Tomas Soucek (West Ham United) - kolejny interesujący wybór. Na prawe skrzydło Keble wybrał Jacka Grealisha z Aston Villi, na lewe z kolei Son Heung-mina z Tottenhamu. Jedenastkę uzupełnił klubowy kolega Koreańczyka, Harry Kane.

Edinson Cavani w jedenastce Crooksa

Garth Crooks, były piłkarz m.in. West Bromwich Albion i Tottenhamu, wybrał swoją drużynę sezonu dla BBC Sport. Ekspert obsadził między słupkami bramkarza "The Citizens" Edersona. Co ciekawe wybrał tylko trzech obrońców: Antonio Rudigera (Chelsea), Harry Maguirea (Manchester United) i Rubena Diasa.



Crooks w pomocy także postawił na Fernandesa i Gundogana, dołączając do nich jednak kolejnych dwóch graczy mistrza Anglii - Kevina De Bruyne i 20-letniego Phila Fodena. W ataku znalazł się król strzelców Harry Kane oraz wicekról - Mohamed Salah (FC Liverpool).



Co ciekawe, do tej dwójki dołączył Edinson Cavani, który strzelił "tylko" 10 bramek, jednak według Crooksa bardzo wpłynął na siłę ofensywy Manchesteru United i doskonale uzupełniał skład.



Neville i Carragher zgodni w połowie przypadków

Dwaj znani eksperci Sky Sports, byli piłkarze Gary Neville oraz Jamie Carragher zgodzili się ze sobą połowicznie. Carragher na bramkę wybrał Martineza, w obronie znaleźli się z kolei czeski piłkarz West Hamu Vladimir Coufal, John Stones (Man. City), Dias i Shaw.



W pomocy pojawili się De Bruyne, Fernandes oraz N'Golo Kante (Chelsea), a w ataku Son, Kane i Foden.



Neville na bramkę wybrał Edouarda Mendy'ego (Chelsea), a do obrony Kyle'a Walkera (Man. City), Harry'ego Maguire'a (Man. United), Diasa i Shawa. W pomocy swoje miejsce znaleźli De Bruyne, Gundogan i Fernandes.



W ataku Neville zaskoczył w jednej sprawie - obok Fodena i Kane'a pojawił się gracz "Czerwonych Diabłów" Marcus Rashford. "Wybrałem Rashforda ze względu na jego ogólny wpływ na boisku i poza nim. Może jest w tym trochę emocji" - przyznał ekspert.

Zdjęcie Ruben Dias / Matt McNulty / Getty Images

PaCze