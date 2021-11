Postawa United w tym sezonie jest mocno rozczarowująca. Na krajowym podwórku zespół zgromadził w 12 kolejkach 17 punktów i choć w Lidze Mistrzów jest na dobrej drodze, by awansować do 1/8 finału (po czterech kolejkach prowadzi w grupie z Villarrealem, Atalantą Bergamo i Young Boys Berno), jego gra daleka jest od ideału.

To już koniec Solskjaera w United?

Zdaniem mediów czarę goryczy przelała klęska w meczu z Watford i porażka aż 1-4. "The Times" poinformował, że bezpośrednio po spotkaniu zarząd "Czerwonych Diabłów" zwołał w trybie pilnym spotkanie. Miało ono dotyczyć między innymi kwestii rozstania z Solskjaerem i ewentualnej odprawy. Dodatkowo, dziennikarze gazety donoszą, że właściciele klubu chcieliby nakłonić do poprowadzenia zespołu... Zinedine'a Zidane'a.



Sam norweski trener zdaje się być pogodzony ze swoim losem. Według "The Sun" po spotkaniu pożegnał się z piłkarzami i sztabem. Przedwczesne pożegnanie z nim będzie kosztować United 7,5 miliona funtów.



Solskjaer jest trenerem "Czerwonych Diabłów" od marca 2019 roku. Pod jego wodzą zespół rozegrał 149 spotkań: 78 wygrał, 33 zremisował, a 38 przegrał.



