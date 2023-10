Media nie mają złudzeń, fatalna sytuacja Fabiańskiego. Były reprezentant na wylocie

Gdy w 2018 roku Łukasz Fabiański dołączył do drużyny West Hamu, był jednym z najsolidniejszych golkiperów na Wyspach. Kilka lat spędzonych w drużynie Swansea sprawiło, że Polak ugruntował swoją pozycję w brytyjskim futbolu, stając się kluczowym elementem swojej drużyny. Niestety, ale spadek z Premier League sprawił, że opuścił on walijski klub i dołączył do popularnych "Młotów".