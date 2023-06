Media: Kolejny gigant w arabskich rękach. Możliwa rewolucja na szczycie

Wygląda na to, że już niebawem oficjalnie zakończy się saga związana z przejęciem Manchesteru United od rodziny Glazerów - negocjacje w tej sprawie trwały od wielu miesięcy, ale przez dłuższy czas wydawało się, że sprawa w ogóle nie rusza do przodu.

Szejkowie mieli przejąć Manchester United. "Czerwone Diabły" czekają prawdopodobnie wielkie inwestycje

Cały proces dąży więc już do finalizacji, a oficjalne ogłoszenie w tej sprawie powinno pojawić się naprawdę niedługo. Co to oznacza dla " Czerwonych Diabłów "? Na pewno gigantyczny zastrzyk pieniędzy, który pozwoli na przeprowadzenie transferowej rewolucji - a w dalszej perspektywie rzucenie realnego wyzwania rywalom zza miedzy, City.

Manchester United był w rękach Glazerów od 2005 roku

Manchester United w ubiegłym sezonie zajął trzecie miejsce w angielskiej ekstraklasie - a to oznacza, że zapewnił sobie bezpośredni udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Jeśli doniesienia z Bliskiego Wschodu się potwierdzą, to ekipa z Old Trafford jesienią podejdzie do swoich pierwszych meczów w Champions League pod swoim zupełnie nowym "szyldem".