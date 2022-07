Media. Cristiano Ronaldo poprosił o transfer! Manchester United nie zgodził się

Oprac.: Michał Ruszel Premier League

Według informacji angielskich mediów Cristiano Ronaldo wystosował do Manchesteru United oficjalną prośbę o zgodę na odejście z klubu. "Czerwone Diabły" nie chcą się jednak na to zgodzić. Umowa wiąże Portugalczyka z klubem do końca kolejnego sezonu.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / PAUL ELLIS / AFP