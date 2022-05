Media: Cristiano Ronaldo latem może wrócić do Realu Madryt

Minionego lata Cristiano Ronaldo wrócił na Old Trafford po 12 latach przerwy. Był pełen nadziei na nawiązanie do najlepszych czasów MU. Tymczasem spotkał go spory zawód. Drużyna nie liczy się w walce o tytuł mistrza Anglii.

Portugalczyk podpisał kontrakt na dwa lata z opcją prolongaty o kolejny sezon. Wiele jednak wskazuje na to, że umowa nie zostanie wypełniona.

Cristiano Ronaldo ponownie na Santiago Bernabeu?

Jak informuje "Daily Mirror", realnych kształtów nabiera powrót CR7 do Realu Madryt, którego barw bronił w latach 2009-18.

Brytyjski dziennik, powołując się na swoje źródła, zapowiada rychłe rozpoczęcie pertraktacji między przedstawicielami "Królewskich" a agentem zawodnika.

Kiedy portugalski gwiazdor przenosił się z Juventusu Turyn do MU, angielską ekipę prowadził Ole Gunnar Solskjaer. W listopadzie zastąpił go tymczasowo Ralf Rangnick, z którym kapitan mistrzów Europy z 2016 roku nie ma dobrych relacji.

Do nowego cyklu "Czerwone Diabły" przystąpią pod wodzą Erika ten Haga. Spekuluje się, że holenderski szkoleniowiec będzie chciał oprzeć zespół na zawodnikach z młodszych roczników. Weterani mogą mieć kłopot z regularną grą.

W bieżącym sezonie 37-letni Ronaldo pozostaje najlepszym strzelcem drużyny. W 37 spotkaniach zdobył 23 bramki i zaliczył trzy asysty.

