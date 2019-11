Dwa dni temu Mauricio Pochettino został zwolniony z Tottenhamu. Wygląda na to, że Argentyńczyk szybko znajdzie nową posadę. Po 47-letniego szkoleniowca ustawiła się kolejka chętnych z Barceloną i Bayernem Monachium na czele.

Pochettino wrócił do swojego domu w Hiszpanii po zaskakującej decyzji władz "Kogutów". Przyczyną zwolnienia trenera były niezadowalające wyniki zespołu w tym sezonie. Jednak to pod wodzą Pochettino Tottenham odzyskał blask. W trzech z ostatnich czterech sezonów Spurs meldowali się w czołowej czwórce Premier League, a w Lidze Mistrzów osiągnęli finał w sezonie 2018/19. Mimo niewątpliwych zasług Argentyńczyk pożegnał się z klubem, w którym pracował od 2014 roku.



Pochettino jest w komfortowej sytuacji, bo natychmiast znalazł się na celowniku czołowych europejskich klubów. "The Sun" podaje, że zainteresowane zatrudnieniem Argentyńczyka są Barcelona i Bayern Monachium.



Na Camp Nou ciężkie chwile przeżywa Ernesto Valverde. "Duma Katalonii" jest wprawdzie liderem Primera Division, ale jej gra pozostawia wiele do życzenia. Wyniki Barcy bardzo często zależą od geniuszu Lionela Messiego. Dlatego Valverde jest pod presją. Kolejna wpadka Barcelony może oznaczać koniec Valverde i to właśnie Pochettino mógłby go zastąpić.



Z byłym już trenerem Tottenhamu chce rozmawiać Bayern Monachium. Bawarczycy na początku listopada zwolnili Niko Kovacza. Tymczasowym trenerem Roberta Lewandowskiego i spółki został Hans Flick. Szef klubu z Allianz Arena Karl-Heinz Rummenigge stwierdził, że Flick będzie prowadził zespół do końca roku. Teraz jednak sytuacja może się zmienić skoro Pochettino jest wolny.



Na tym nie koniec. Argentyńczyk jest również na celowniku Manchesteru United i Realu Madryt. "The Sun" cytuje także legendę Arsenalu Londyn Martina Keowna, który zaapelował do władz "Kanonierów", żeby rozważyły zatrudnienie Pochettino w miejsce Unaia Emery'ego.



Pochettino w Tottenhamie zastąpił Jose Mourinho.

