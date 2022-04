Matty Cash zdecydował o swojej przyszłości. Jest podpis na kontrakcie

Oprac.: Łukasz Żurek Premier League

Matty Cash podpisał nowy kontrakt z Aston Villą. Aktualna umowa reprezentanta Polski zachowuje ważność do połowy 2027 roku. Co na to Atletico Madryt, z którym zawodnik łączony był w ostatnim czasie?

Zdjęcie Matty Cash (pierwszy z lewej) złożył podpis na nowym kontrakcie z Aston Villą / East News