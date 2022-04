Matty Cash zaproszony na trening w… A klasie. Piłkarz odwiedzi Brańsk?

Matty Cash szybko podbił serca polskich kibiców. Piłkarz naszej reprezentacji zachwycił nie tylko na murawie, ale także poza nią - uśmiechem i pozytywną energią. W rozmowie z kanałem "Po Gwizdku" przyznał, że wkrótce zamierza odwiedzić Brańsk, skąd pochodzi jego babcia. Postanowili to wykorzystać piłkarze miejscowego klubu Pionier, którzy zaprosili obrońcę Aston Villi na trening!

Babcia z Brańska

Z Brańska pochodzi babcia Casha, która w 1964 roku opuściła rodzinne strony i wyjechała do Anglii (tam urodziła się mama Matty’ego, Barbara). Do dziś w okolicach Brańska mieszka jednak rodzina piłkarza. Obrońca Aston Villi opowiedział o tym w rozmowie z kanałem "Po Gwizdku".

- Nie mam kontaktu z rodziną z Brańska, ale moja mama ma. W czerwcu mamy wesele mojego brata i tam ich spotkam. W Brańsku jeszcze nie byłem, ale bardzo chcę tam jechać. Chciałbym doświadczyć całej Polski - powiedział reprezentant Polski.

A klasa czeka na Matty'ego Casha

Na Casha w Brańsku czekają niemal wszyscy. Już jakiś czas temu oficjalne zaproszenie wystosował burmistrz liczącego nieco ponad trzy tysiące mieszkańców miasteczka Eugeniusz Koczewski. - Chciałbym zaprosić Mattiego i jego rodzinę. Jesteśmy dumni, że piłkarz, który część korzeni ma właśnie tutaj, będzie grał dla Polski - powiedział Koczewski w rozmowie z Sportowefakty.wp.pl.

Teraz kolejne zaproszenie przygotowali piłkarze miejscowego Pioniera. To wicelider drugiej grupy podlaskiej A klasy, który do Bociana Boćki traci obecnie cztery punkty. Klub został założony w 1994 roku, a więc trzy lata przed urodzinami Casha. Zawodnicy Pioniera - po usłyszeniu jego słów w rozmowie z kanałem "Po Gwizdku" - postanowili zaprosić piłkarza na... trening swojej drużyny.

- Siema Matty. Słyszeliśmy, że chcesz bardzo przyjechać do Brańska. Dlatego zapraszamy ciebie na trening naszego klubu. I wyślemy do ciebie szaliczek do Anglii. Myślimy, że będziesz kibicem naszego klubu. Wiernym kibicem naszego klubu - mówi jeden z zawodników Pioniera na wideo w serwisie Bielsk.eu. - Matty, zapraszamy do Brańska! - dodają po chwili pozostali zawodnicy.