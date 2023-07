Matty Cash pokazał, jak należy strzelać bramki. Genialne uderzenie, nagranie obiegło sieć

Przed Mattym Cashem i jego Aston Villą niezwykle wymagające zadanie. Drużyna "The Villans" chciałaby powtórzyć osiągnięcie z poprzedniego sezonu, kiedy to zajęła siódme miejsce i zakwalifikowała się do Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Unaia Emerego na przestrzeni całej kampanii ligowej byli lepsi od takich ekip jak m.in. Tottenham, Chelsea, czy Everton.